Horror fejsérülés és BL-gól: kemény focimeccs Baranyában

Látványos, fordulatokban gazdag mérkőzést hozott az Orfű és a Hosszúhetény összecsapása a megyei III. osztály 4. fordulójában. Az orfűiek kétszer is vezetést szereztek, de végül a vendégek magabiztos győzelmet arattak, egy durva fejsérülés árnyékolta be a találkozót.

A súlyos fejsérülést a helyszínen látták el a mentők

Fotó: MW

A hazaiak hőse ezúttal is Pesti Viktor volt, aki két gólt (8’, 17’) szerzett – a második találata akár a Bajnokok Ligájában (BL) is megállta volna a helyét: a 16-os vonalában jobb szélről, szabadrúgásból csodálatos ívben tekerte a labdát a hosszú felső sarokba.

A Hosszúhetény azonban nem adta fel – Halasi Olivér (10’) és Híz Szabolcs (43’) góljaival még az első félidőben egyenlítettek, majd a hajrában Horváth Dominik (72’, 80’) duplázott, ezzel eldöntve a mérkőzést.

A sportszerű, ám feszült hangulatú mérkőzés mindkét oldalon hozott szép megoldásokat és kemény párharcokat.

Horror fejsérülés árnyékolta be a találkozót

A mérkőzés legdrámaibb pillanata a második félidőben történt: a Hosszúhetény kapusa, Gonda Dávid egy mentési kísérlet során lefejelte a kapufát, aminek következtében 8 centiméter hosszan felrepedt a feje. A játék azonnal félbeszakadt az orfűi focipályán, mentőt kellett hívni a súlyosan sérült hálóőrhöz. A nézők és a játékosok is megdöbbenve figyelték az esetet, szerencsére Gonda nem olyan durva sérülést szenvedett, mint Varga Barnabás tavaly nyáron az EB-n, és eszméleténél volt, amikor pécsi sürgősségire szállították.