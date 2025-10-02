október 2., csütörtök

Futsal

2 órája

Fel van adva a lecke: kemény ellenfél érkezik a pécsiekhez

Címkék#Magyar#Büki Baltazár#Ábrahám Botond#Veszprém

Jön a nyolcadik forduló a futsal NB I küzdelmeiben. Az Aramis SE csapatát fogadja a PTE PEAC alakulata.

Puskás Patrik

Komoly csata várható október harmadikán pénteken a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A bajnoki 4. Aramis SE lesz, a 6. Pécs vendége. A rivális gárda komoly erőt képvisel, s remek játékosok szerepelnek keretükben, mint az a Büki Baltazár, aki a Magyar futsalválogatott Eb-t jelentő gólját szerezte Románia ellen múlt héten.

Alaposan fel van adva tehát a lecke Élő Tiboréknak, akik ugyanakkor bizakodhatnak abban, hogy idén a tőlük még egyik rivális sem tudott három ponttal távozni. A pécsiek egyik új igazolása, a nyár folyamán Veszprémből érkezett Ábrahám Botond elárulta, miket vár a péntek este hétkor elrajtoló összecsapáson: – Egy gyors és intenzív meccsre készülök, ahol a koncentráció és a fegyelem dönthet, de hiszek benne, hogy a hazai pálya plusz erőt ad. Ha egységesen küzdünk és bátran vállaljuk a játékunkat, megszerezhetjük a győzelmet.

Annyi biztos, hogy az egyetemisták most is számítanak szurkolóik bíztatására, s mindent meg fognak tenni, annak érdekében, hogy otthon tartsák a pontokat.

 

