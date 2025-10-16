október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nem hittem, hogy foci nélkül is van élet, de kaptam egy második esélyt az élettől – Fischer Norbert

Címkék#Böde Dani#Barcs#Paks#Fischer Norbert

Visszaemlékezett első NB II-es idényére a baranyai ikon. Fischer Norbert, Böde Danival is szembe nézhetett 20 éve

Puskás Patrik

2005-ben, azaz 20 évvel ezelőtt, még Barcson mutatkozhatott be a magyar II. osztályban a fiatal Fischer Norbert. 

Fischer Norbert
20 éve játszotta első NB II-es meccsét Fischer Norbert, a himesházi előadóművész, labdarúgó
Fotó: F.N.

A színész, énekes, labdarúgó felelevenítette első, Paks ellen vívott mérkőzésének élményeit. 

  • – Gyakorlatilag nekem ez a második felnőtt szezonom volt. – kezdte gondolait Fischer. – Felkerültem a PMFC felnőtt csapatához 17 évesen, ahol egy kupameccsen játszottam is. Ezt követően nem hosszabbítottam náluk, hanem Bolyba, NB 3-ba, ahol rögtön az első felnőtt szezonomban NB 3-es bajnok lettem.
  • – A következő idényt már Barcson kezdtem, ahol ugyebár Dárdai Pali bácsi volt az edző,  Márton Gabi pedig a pályaedzője. Nekem ez egy kellő inspiráció volt, ahhoz hogy osztályt is váltsak, hogy majd utána, esetleg onnan visszakerüljek a Pécshez, vagy akár máshová.  

Mindjárt az első meccsen a Paks, azaz a későbbi bajnok ellen léphettem pályára. Heffler Tibivel voltunk párban, én baloldali középpályást játszottam, mert akkoriban még nagyon sokat tudtam futni, és nem is voltam lassú. Hála a jó Istennek, utána már később észrevették, hogy ahogy beljebb is hatékony vagyok, talán az a legideálisabb poszt nekem, a klasszikus 8-as, 10-es de inkább 10-es. 

  • – Előtte teremtornákon találkoztunk már a Böde Danival, aki akkor már Pakson játszott, mindig egy ilyen erő ember volt, nem nagyon lehetett hozzáférni. Nyilván az ember akarva-akarva követi az ismerősök, riválisok pályafutását. Mondhatnám az utánpótlás válogatottból a Priskint, vagy a Feczesint is, akikkel azért rengeteget harcoltunk egymás ellen, és hála jó Istennek egy csapatban is lehettem ezekkel a nevekkel. Böde Danira visszatérve, nála már akkor benne volt, benne volt, hogy nagy karriert futhat be. Mondhatnám azt, hogy még nagyobbat, de gyakorlatilag a Fradi-ba alapember volt, szórta a gólokat mindenhol, a válogatottban is játszott fontos meccseken. Szerintem madocsai gyerekként magából és lehetőségeiből kihozta a legtöbbet,  ezúttal is gratulálok neki. Én még mindig örömmel nézem, amikor beáll a Paksba, vagy ha netán kezd. 
  • – Zseniális volt a pályán lenni akkoriban, nagyon jó csapatban játszottam, sőt ezt igaz az egész pályafutásomra. Pali bá jó edző volt, Márton Gabi sokat tanult tőle, ő akkor még be is szállogatott focizni. Ez 20 évvel ezelőtt volt, ő most lett napokban 59 éves, akkor volt 39 volt. Volt, hogy úgy szállt be II. osztályban, hogy senki nem merte se megtámadni, se a közelébe menni, mert még mindig zseni volt.

Fischer Norbert új lehetőséget kapott az élettől sérülését követően

Fischer ezt követően játszott Ausztriában és meg volt a lehetősége a pécsi visszatérésnek is előtte, ám közbe jött egy súlyos sérülés, ami mindent megváltoztatott.

– Gyakorlatilag már előszerződést kötöttünk, és elszakadt a keresztszalagom. Na, és akkor ezek mind olyan jelek voltak, ami gyakorlatilag formálta a kis életemet, és akkor jött az előadó művészet, a színház, az éneklés a minden egyéb más. – mondta a himesházi ikon.

– Én akkoriban azt hittem, hogy futball nélkül nincs élet. Az volt a gyerekkori álmom, s egyik napról a másikra kvázi egy sérülés hullám tönkre is tette. A Jó Istentől kaptam egy másik utat is, hogy ne kelljen civil pályán utaznom, s ez nem más, mint a hangom! Most már tizenöt éve hivatalosan is az előadóművészet az, amiből élek és tartom el a családom. Énekes, színész, műsorvezető/ceremóniamester! Ahogy a feleségem is fogalmazott – otthon is, haverokkal is és a színpadon is. Minden manír és megjátszás nélkül. A vénáimban van az, hogy adjak az embereknek, szórakoztattassak és ebből táplálkozom. Nem csak anyagilag, hanem lelkileg is! – zárta gondolatait a Barátok közt és a Jóban Rosszban egykori sztárja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu