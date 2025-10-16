Nem hittem, hogy foci nélkül is van élet, de kaptam egy második esélyt az élettől – Fischer Norbert

Fischer ezt követően játszott Ausztriában és meg volt a lehetősége a pécsi visszatérésnek is előtte, ám közbe jött egy súlyos sérülés, ami mindent megváltoztatott.

– Gyakorlatilag már előszerződést kötöttünk, és elszakadt a keresztszalagom. Na, és akkor ezek mind olyan jelek voltak, ami gyakorlatilag formálta a kis életemet, és akkor jött az előadó művészet, a színház, az éneklés a minden egyéb más. – mondta a himesházi ikon.

– Én akkoriban azt hittem, hogy futball nélkül nincs élet. Az volt a gyerekkori álmom, s egyik napról a másikra kvázi egy sérülés hullám tönkre is tette. A Jó Istentől kaptam egy másik utat is, hogy ne kelljen civil pályán utaznom, s ez nem más, mint a hangom! Most már tizenöt éve hivatalosan is az előadóművészet az, amiből élek és tartom el a családom. Énekes, színész, műsorvezető/ceremóniamester! Ahogy a feleségem is fogalmazott – otthon is, haverokkal is és a színpadon is. Minden manír és megjátszás nélkül. A vénáimban van az, hogy adjak az embereknek, szórakoztattassak és ebből táplálkozom. Nem csak anyagilag, hanem lelkileg is! – zárta gondolatait a Barátok közt és a Jóban Rosszban egykori sztárja.