Nem hittem, hogy foci nélkül is van élet, de kaptam egy második esélyt az élettől – Fischer Norbert
Visszaemlékezett első NB II-es idényére a baranyai ikon. Fischer Norbert, Böde Danival is szembe nézhetett 20 éve
2005-ben, azaz 20 évvel ezelőtt, még Barcson mutatkozhatott be a magyar II. osztályban a fiatal Fischer Norbert.
A színész, énekes, labdarúgó felelevenítette első, Paks ellen vívott mérkőzésének élményeit.
- – Gyakorlatilag nekem ez a második felnőtt szezonom volt. – kezdte gondolait Fischer. – Felkerültem a PMFC felnőtt csapatához 17 évesen, ahol egy kupameccsen játszottam is. Ezt követően nem hosszabbítottam náluk, hanem Bolyba, NB 3-ba, ahol rögtön az első felnőtt szezonomban NB 3-es bajnok lettem.
- – A következő idényt már Barcson kezdtem, ahol ugyebár Dárdai Pali bácsi volt az edző, Márton Gabi pedig a pályaedzője. Nekem ez egy kellő inspiráció volt, ahhoz hogy osztályt is váltsak, hogy majd utána, esetleg onnan visszakerüljek a Pécshez, vagy akár máshová.
Mindjárt az első meccsen a Paks, azaz a későbbi bajnok ellen léphettem pályára. Heffler Tibivel voltunk párban, én baloldali középpályást játszottam, mert akkoriban még nagyon sokat tudtam futni, és nem is voltam lassú. Hála a jó Istennek, utána már később észrevették, hogy ahogy beljebb is hatékony vagyok, talán az a legideálisabb poszt nekem, a klasszikus 8-as, 10-es de inkább 10-es.
- – Előtte teremtornákon találkoztunk már a Böde Danival, aki akkor már Pakson játszott, mindig egy ilyen erő ember volt, nem nagyon lehetett hozzáférni. Nyilván az ember akarva-akarva követi az ismerősök, riválisok pályafutását. Mondhatnám az utánpótlás válogatottból a Priskint, vagy a Feczesint is, akikkel azért rengeteget harcoltunk egymás ellen, és hála jó Istennek egy csapatban is lehettem ezekkel a nevekkel. Böde Danira visszatérve, nála már akkor benne volt, benne volt, hogy nagy karriert futhat be. Mondhatnám azt, hogy még nagyobbat, de gyakorlatilag a Fradi-ba alapember volt, szórta a gólokat mindenhol, a válogatottban is játszott fontos meccseken. Szerintem madocsai gyerekként magából és lehetőségeiből kihozta a legtöbbet, ezúttal is gratulálok neki. Én még mindig örömmel nézem, amikor beáll a Paksba, vagy ha netán kezd.
- – Zseniális volt a pályán lenni akkoriban, nagyon jó csapatban játszottam, sőt ezt igaz az egész pályafutásomra. Pali bá jó edző volt, Márton Gabi sokat tanult tőle, ő akkor még be is szállogatott focizni. Ez 20 évvel ezelőtt volt, ő most lett napokban 59 éves, akkor volt 39 volt. Volt, hogy úgy szállt be II. osztályban, hogy senki nem merte se megtámadni, se a közelébe menni, mert még mindig zseni volt.
Fischer Norbert új lehetőséget kapott az élettől sérülését követően
Fischer ezt követően játszott Ausztriában és meg volt a lehetősége a pécsi visszatérésnek is előtte, ám közbe jött egy súlyos sérülés, ami mindent megváltoztatott.
– Gyakorlatilag már előszerződést kötöttünk, és elszakadt a keresztszalagom. Na, és akkor ezek mind olyan jelek voltak, ami gyakorlatilag formálta a kis életemet, és akkor jött az előadó művészet, a színház, az éneklés a minden egyéb más. – mondta a himesházi ikon.
– Én akkoriban azt hittem, hogy futball nélkül nincs élet. Az volt a gyerekkori álmom, s egyik napról a másikra kvázi egy sérülés hullám tönkre is tette. A Jó Istentől kaptam egy másik utat is, hogy ne kelljen civil pályán utaznom, s ez nem más, mint a hangom! Most már tizenöt éve hivatalosan is az előadóművészet az, amiből élek és tartom el a családom. Énekes, színész, műsorvezető/ceremóniamester! Ahogy a feleségem is fogalmazott – otthon is, haverokkal is és a színpadon is. Minden manír és megjátszás nélkül. A vénáimban van az, hogy adjak az embereknek, szórakoztattassak és ebből táplálkozom. Nem csak anyagilag, hanem lelkileg is! – zárta gondolatait a Barátok közt és a Jóban Rosszban egykori sztárja.