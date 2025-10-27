október 27., hétfő

Kézilabda

Fontos pontot szereztek a pécsi fiúk

Újabb pontot szerzett a PTE-PEAC férfikéziladba-csapata az NB I. B-ben. A 8. fordulóban a Százhalombatta ellen 28–28-as döntetlent harcolt ki Szabó Gergely utolsó másodpercekben szerzett találatával, így a DVTK és a kis Veszprém elé lépett. A lányok eközben Békéscsabán kaptak egy kis leckét, 36–25-ös vereséget szenvedtek.

