Fontos pontot szereztek a pécsi fiúk

Újabb pontot szerzett a PTE-PEAC férfikéziladba-csapata az NB I. B-ben. A 8. fordulóban a Százhalombatta ellen 28–28-as döntetlent harcolt ki Szabó Gergely utolsó másodpercekben szerzett találatával, így a DVTK és a kis Veszprém elé lépett. A lányok eközben Békéscsabán kaptak egy kis leckét, 36–25-ös vereséget szenvedtek.