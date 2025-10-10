október 10., péntek

Gedeon névnap

20°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Gólzápor vagy piroslapok: ezúttal vajon melyik lesz főszerepben?

Címkék#Palotabozsok#Olasz Község 2022 SE#Görcsönydoboka

Puskás Patrik

Újabb hétvége érkezik a baranyai III. vonalban, tovább fokozódnak az izgalmak.
Vajon robog-e tovább a Szigetvár? Hamarosan kiderül, mint ahogy az, hogy rajzolódnak át a tabellák, hol születik ismét szemkápráztató gólzápor, vagy éppenséggel, hol lesz a piroslapoké a főszerep.

CZIBULKA-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Hosszúhetény–Bányász TC (11.00), Sásd–Újpetre, Orfű–Egerág (15.00);
OKTÓBER 12. , VASÁRNAP: Bogád–Mágocs, ESE Hidas–MUSE Szászvár (15.00).

CSÍK-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Mozsgó–Kökény, Gyód–Pogány (15.00)
OKTÓBER 12. , VASÁRNAP:  Drávaszabolcs–Szabadszentkirály (11.00), Pellérd–Szigetvár, Szalánta–Baksa (15.00).

DÁRDAI-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Dunaszekcső–Babarc (15.00).
OKTÓBER 12., VASÁRNAP: Báta–Palotabozsok, Görcsönydoboka–Borjád, Lippó–Olasz Község 2022 SE, Kölked–Töttös (15.00)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu