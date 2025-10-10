Gólzápor vagy piroslapok: ezúttal vajon melyik lesz főszerepben?

Újabb hétvége érkezik a baranyai III. vonalban, tovább fokozódnak az izgalmak.

Vajon robog-e tovább a Szigetvár? Hamarosan kiderül, mint ahogy az, hogy rajzolódnak át a tabellák, hol születik ismét szemkápráztató gólzápor, vagy éppenséggel, hol lesz a piroslapoké a főszerep.

CZIBULKA-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Hosszúhetény–Bányász TC (11.00), Sásd–Újpetre, Orfű–Egerág (15.00);

OKTÓBER 12. , VASÁRNAP: Bogád–Mágocs, ESE Hidas–MUSE Szászvár (15.00).

CSÍK-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Mozsgó–Kökény, Gyód–Pogány (15.00)

OKTÓBER 12. , VASÁRNAP: Drávaszabolcs–Szabadszentkirály (11.00), Pellérd–Szigetvár, Szalánta–Baksa (15.00).

DÁRDAI-CSOPORT

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Dunaszekcső–Babarc (15.00).

OKTÓBER 12., VASÁRNAP: Báta–Palotabozsok, Görcsönydoboka–Borjád, Lippó–Olasz Község 2022 SE, Kölked–Töttös (15.00)