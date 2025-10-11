október 11., szombat

Kosárlabda

1 órája

Gőzerővel rohant át újabb ellenfélen az NKA

Címkék#NKA#NKA Universitas Pécs#Török Ágnes

Puskás Patrik

Hiába játszanak örült terhelés alatt, nem bírnak lassítani az NKA Universitas Pécs női kosarasai, akik a 4. fordulóban hazai közönségük előtt csaptak össze a Csata TKK-val.

Zseljko Djokics tanítványai elképesztő formában vannak, s ehhez mérten vágtak bele szombat esti küzdelmükbe is. Már viszonylag korán sikerült is ellépniük a lányoknak ellenfelükkel szemben.

Studerék az első negyedet 26–13-ra, a másodikat pedig óriási különbséggel 24–7-re zsebelték be.  Ez után kicsit szusszantak a pécsi lányok, mivel a fordulás után nyert egy negyedet a Csata TKK, de a záró játékrész ismét jött az NKA-nak, többek között Török Ágnes, Dúl Panka illetve Julia Reisingerová kiemelkedő teljesítményének hála.

NKA Universitas Pécs–Csata TKK 82–53 (26–13, 24–7, 12–15, 20–17)

Női kosárlabda NB I., 4. forduló

NKA: Rátkai 7, DÚL P. 10/1, TÖRÖK Á. 18/2, Varga 7/1, REISINGEROVÁ 16. Csere: Tóth O. 9/1, Studer 2, Olawuyi 6, Josepovits 1, Gréts D. 5/1, Hőgye P. 1, Halmágyi. Vezetőedző: Zseljko Djokics. 

