október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyaloglás

1 órája

Gyaloglásra hívják az időseket Baranyában

Címkék#MOSA Gyalogló Klubhálózat#Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány#Sásdi Szociális Szolgálat

Bama.hu

November 6-án csütörtökön a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a MOSA Gyalogló Klubhálózat regionális találkozót szervez Sásdon.

A regisztrációhoz kötött eseményen többek között beszédet mond a város polgármestere Jusztinger János, valamint előadást tart Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezetője és senior örömtánc oktató.

Később a nap folyamán szó esik majd a mozgás szerepéről a betegségek megelőzésében, s a táncterápiáról is. Délután egy órától egy közös gyaloglással zárul majd a program.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu