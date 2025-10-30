Gyaloglásra hívják az időseket Baranyában

November 6-án csütörtökön a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a MOSA Gyalogló Klubhálózat regionális találkozót szervez Sásdon.

A regisztrációhoz kötött eseményen többek között beszédet mond a város polgármestere Jusztinger János, valamint előadást tart Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezetője és senior örömtánc oktató.

Később a nap folyamán szó esik majd a mozgás szerepéről a betegségek megelőzésében, s a táncterápiáról is. Délután egy órától egy közös gyaloglással zárul majd a program.