Gyaloglás
1 órája
Gyaloglásra hívják az időseket Baranyában
November 6-án csütörtökön a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a MOSA Gyalogló Klubhálózat regionális találkozót szervez Sásdon.
A regisztrációhoz kötött eseményen többek között beszédet mond a város polgármestere Jusztinger János, valamint előadást tart Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezetője és senior örömtánc oktató.
Később a nap folyamán szó esik majd a mozgás szerepéről a betegségek megelőzésében, s a táncterápiáról is. Délután egy órától egy közös gyaloglással zárul majd a program.
