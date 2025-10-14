Gyánó újabb okot adott, hogy válogatott legyen

A magyar U17-es labdarúgó-válogatott 8–0-s győzelmet aratott Gibraltár ellen az Európa-bajnoki selejtező második fordulójában. A PMFC fiatal támadója, Gyánó Marcell ismét kezdőként lépett pályára, és gólpasszal járult hozzá a magabiztos sikerhez. A saját nevelésű pécsi játékos 60 percet töltött a pályán, teljesítményével megerősítve helyét a korosztályos válogatottban.