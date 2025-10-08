Gyászol a magyar futball: elhunyt egy legendás alak

Mezey volt az utolsó ráadásul, akinek a vezetésével világbajnokságon szerepelt a címeres alakulat. A vajdasági Topolyán született edző legenda noha élvonalban sosem szerepelt, megfordult a Rákosligeti AC-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) valamint a Bp. Spartacus gárdájában is.

Edzői pályafutása még sikeresebbnek bizonyult, több jelentős történés is kapcsolódik karrierjéhez. Ő fedezte fel többek között Törőcsik Andrást, s 35 meccsen irányította a magyar nemzeti tizenegyet is, többek között az 1986-os mexikói világbajnokságon is.

Mezey György szerda hajnalban egy rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában elhunyt. A Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti a legendás alakot, s így kommentálták halálát: – Mezey Györgyöt a magyar labdarúgás kiemelkedő alakjaként tiszteljük, aki életművével örökre beírta magát sportágunk történetébe. Az MLSZ saját halottjának tekinti, a temetéséről később intézkednek.