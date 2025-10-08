október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol a magyar futball: elhunyt egy legendás alak

Címkék#TFSE#Keszthelyi Haladás#Mezey György#Budafoki MTE

Szerdán reggel tragikus hírt közölt az MLSZ. 84 éves korában elhunyt Mezey György, a mesteredző, s a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Bama.hu

Mezey volt az utolsó ráadásul, akinek a vezetésével világbajnokságon szerepelt a címeres alakulat. A vajdasági Topolyán született edző legenda noha élvonalban sosem szerepelt, megfordult a Rákosligeti AC-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) valamint a Bp. Spartacus gárdájában is.

Edzői pályafutása még sikeresebbnek bizonyult, több jelentős történés is kapcsolódik karrierjéhez. Ő fedezte fel többek között Törőcsik Andrást, s 35 meccsen irányította a magyar nemzeti tizenegyet is, többek között az 1986-os mexikói világbajnokságon is.

Mezey György szerda hajnalban egy rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában elhunyt. A Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti a legendás alakot, s így kommentálták halálát: – Mezey Györgyöt a magyar labdarúgás kiemelkedő alakjaként tiszteljük, aki életművével örökre beírta magát sportágunk történetébe. Az MLSZ saját halottjának tekinti, a temetéséről később intézkednek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu