Gyűjtögették az érmeket a baranyai harcművészek

A közelmúltban rendezték meg Budapesten a Lévai Küzdősport és Kempo Akadémia meghívásos versenyét, a X. A Klub Bajnokságot, ahol három Baranya Kempo versenyző is tatamira lépett. Bodó-Mattyasovszky Botond, Békési-Trischler Ákos és Hámori Dóra egyaránt dobogós helyezést értek el. Ez a teljesítmény azért is kiemelkedő a baranyai fiataloktól, mert még az alapozási időszakban járnak, heti három edzéssel készülnek a versenyszezonra, azaz nem csúcsformában utaztak.

A rendezvényt sportszerű küzdelmek, segítő hozzáállás és korrekt bíráskodás jellemezte. A versenyszámok között szerepelt a C-viadal és a noGi földharc is.

A felkészítést Bajaczán Péter edző irányította, aki segítőivel továbbra is várja a küzdősport iránt érdeklődő gyermekeket és felnőtteket Pécsett, Romonyán, Orfűn, Bonyhádon, valamint Hidas községben.

Eredmények

Bodó-Mattyasovszky Botond: két arany- és egy ezüstérem.

Békési-Trischler Ákos: egy arany- és egy ezüstérem.

Hámori Dóra két aranyérem.