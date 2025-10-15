október 15., szerda

Gyűjtögették az érmeket a baranyai harcművészek

Bama.hu
Gyűjtögették az érmeket a baranyai harcművészek

Fotó: Mattyasovszky Nikolett

A közelmúltban rendezték meg Budapesten a Lévai Küzdősport és Kempo Akadémia meghívásos versenyét, a X. A Klub Bajnokságot, ahol három Baranya Kempo versenyző is tatamira lépett. Bodó-Mattyasovszky Botond, Békési-Trischler Ákos és Hámori Dóra egyaránt dobogós helyezést értek el. Ez a teljesítmény azért is kiemelkedő a baranyai fiataloktól, mert még az alapozási időszakban járnak, heti három edzéssel készülnek a versenyszezonra, azaz nem csúcsformában utaztak.

A rendezvényt sportszerű küzdelmek, segítő hozzáállás és korrekt bíráskodás jellemezte. A versenyszámok között szerepelt a C-viadal és a noGi földharc is.
A felkészítést Bajaczán Péter edző irányította, aki segítőivel  továbbra is várja a küzdősport iránt érdeklődő gyermekeket és felnőtteket Pécsett, Romonyán, Orfűn, Bonyhádon, valamint Hidas községben.

Eredmények

Bodó-Mattyasovszky Botond: két arany- és egy ezüstérem. 
Békési-Trischler Ákos: egy arany- és egy ezüstérem. 
Hámori Dóra két aranyérem. 

