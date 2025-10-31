Hatalmas lehetőség előtt a PMFC

Kicsit döcögősebbre sikeredett a PMFC útja a labdarúgó NB III. 13. fordulójáig, mint azt a drukkerek szerették volna, de a Dunaújváros legyőzése miatt nagyot változott a világ a piros-feketékkel. Egyfelől olyat tett a gárda, ami a tavalyi szezonban nem volt rá jellemző, rangadót nyert, ahogy tette azt a Kaposvár és az Iváncsa ellen is ebben a kiírásban, másfelől bejelentkezett a dobogós helyekért. Vasárnap 13 órakor a Stadion utcában pedig újabb hatalmas lépést tehet meg.

A 2. helyezett Ferencváros II. érkezik majd Vas László együtteséhez, amelyet győzelem esetén pontoban be is érhet, s ha eközben a Kaposvár és a Dunaújváros nem nyerne, akár a dobogóra is felléphetne.

Ha pedig már az egyetemiek szóba kerültek, az ő eheti találkozójuk sem lesz kisebb jelentőségú. A fehér-feketék a közvetlen mögöttük álló Balatonlelle otthonában tehetik meg azt, ami a PMFC-nek nem sikerült. Pontot szerezhetnek az eddig 26 gólt kapó, s mindössze 9-et lövő rivális ellen.