október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

Hatalmas lehetőség előtt a PMFC

Címkék#PMFC#Vas László#NB III

Kvanduk Bence
Hatalmas lehetőség előtt a PMFC

Fotó: Sándor Judit

Kicsit döcögősebbre sikeredett a PMFC útja a labdarúgó NB III. 13. fordulójáig, mint azt a drukkerek szerették volna, de a Dunaújváros legyőzése miatt nagyot változott a világ a piros-feketékkel. Egyfelől olyat tett a gárda, ami a tavalyi szezonban nem volt rá jellemző, rangadót nyert, ahogy tette azt a Kaposvár és az Iváncsa ellen is ebben a kiírásban, másfelől bejelentkezett a dobogós helyekért. Vasárnap 13 órakor a Stadion utcában pedig újabb hatalmas lépést tehet meg.

A 2. helyezett Ferencváros II. érkezik majd Vas László együtteséhez, amelyet győzelem esetén pontoban be is érhet, s ha eközben a Kaposvár és a Dunaújváros nem nyerne, akár a dobogóra is felléphetne.

Ha pedig már az egyetemiek szóba kerültek, az ő eheti találkozójuk sem lesz kisebb jelentőségú. A fehér-feketék a közvetlen mögöttük álló Balatonlelle otthonában tehetik meg azt, ami a PMFC-nek nem sikerült. Pontot szerezhetnek az eddig 26 gólt kapó, s mindössze 9-et lövő rivális ellen.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu