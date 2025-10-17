október 17., péntek

Kosárlabda

1 órája

Hazai pályán nincs pardon – üzent az NKA vezére az OSE elleni meccs előtt!

Címkék#Ibrahim Durmo#NKA Universitas Pécs#kosárlabda

Kvanduk Bence
Hazai pályán nincs pardon – üzent az NKA vezére az OSE elleni meccs előtt!

Fotó: Dömötör Csaba

Egy komoly győzelmet követően érkezik az Oroszlány az NB I. 4. fordulójában az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatához szombaton 18 órára. Az OSE a Kecskemét ellen törte meg a jeget, s húzta be első sikerét, így nagy önbizalommal léphet majd pályára. Ezzel szemben az NKA a Zalaegerzeg majd a Szombathely ellen elszenvedett vereségeket követően térne vissza a győzelem útjára.

– Korai még bármit is mondani, de úgy gondolom, ebben a szezonban is képesek vagyunk bejutni a rájátszásba – fogalmazott Ibrahim Durmo az NKA honlapján. – Ahhoz, hogy ez sikerüljön, az ilyen meccseket, mint a szombati, meg kell nyernünk! Nagyon fontos bajnoki lesz ez számunkra, hiszen hazai pályán játszunk, ahol mindig nagyszerű érzés a szurkolóink előtt pályára lépni. Nem kell szombaton mást tennünk, csak önmagunkat kell adnunk: nagy energiával és tempóval kell játszanunk, keményen és jól kell védekeznünk, egységesnek kell lennünk.

