Kézilabda

1 órája

Helyt álltak a Győr otthonában is a mislenyi ifjak

Címkék#Győri Audi ETO KC#Kozármisleny KA#kézilabda

Kvanduk Bence
Helyt álltak a Győr otthonában is a mislenyi ifjak

Fotó: Löffler Péter

Megtett mindent a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata az NB I. 7. fordulójában azért, hogy tisztesen helyt álljon a BL-címvédő Győri Audi ETO KC otthonában. Ezt pedig teljesítették is azzal a baranyai lányok, hogy több mint 25 alkalommal bevették a szupersztárokkal tűzdelt gárda kapuját. Így pedig a 17 gólos vereség ellenére is büszkén térhetnek haza az oroszlán barlangjából.

Győri Audi ETO KC–Kozármisleny KA 43–26 (20–14)
Női kézilabda NB I., 7. forduló.
Győr: Lukács B. – Blohm 3, Lagerquist 2, Hovden 4, Rédecsi 4, Fodor 4, Zákányi 1, Breistöl, Kristiansen 2, Hagesoe 6, Sanko 11 (3), Kriston 2, De Paula 4. Vezetőedző: Per Anders Johansson. 
Kozármisleny: Wichman, Nickl – Bernhardt 4, Brettner, Hónig 2, Kecskés N. 4, Bursac 2, Palotás T. 2 (1), Lengyel 1, Csökmei 2, Bréda, Rácz P. 2, Kelemen 1, Fodor, Szatmári 4. Vezetőedző: Kovács Tamás.
Hétméteres: 3/3, ill. 1/1.
Kiállítás: 2, ill. 2 perc.

