Szektorlabda

2 órája

Hetedszer is országos bajnok a baranyai kiválóság

Budapesten rendezték idén az Egyéni Országos Bajnokságot a Szektorlabdázók Szövetsége, ahol 54 fős mezőny gyűlt össze.

Bama.hu

Az év legrangosabb egyéni versenyére került tehát sor a sporttágban, ahol három komlói gombozó is képviselte magát. Szendrey Tibor és Fülöp Elemér a főversenyben, míg Trecskó János a II. osztályúak között szállhatott csatába.

Szendrey jól kezdte ugyan a selejtezőket, ám később néhány váratlan vereség következtében elkezdett visszacsúszni. Hiába javult ezután újra a formája, a harmadik helyet már nem tudta elcsípni, így sajnálatos módon búcsúzni kényszerült a küzdelmektől. A másik baranyai kiválóság Fülöp Elemér tarolt. Mivel csoportját veretlenül tudta megnyerni, ezért a vasárnapi fináléban is ott lehetett. Fülöp a vasárnapi versenynapon is fergetegesen menetelt, s noha az Országos Bajnokság legvége előtt ponthátárnyban állt Szathmáry Károly ellen, végül mégis rámosolygott a szerencse, s immár hetedik alkalommal emelhette magasba a trófeát.

Így nála magyar szinten, már csak csapattársának Szendreynek van több ob címe, azaz 8, a szektorlabda sporttág 1961 óta íródó történelmében.

