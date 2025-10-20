Hétről hétre megrúgják a Lőrinc ellen az év gólját (videó)

A Szentlőrinc számára nem alakultak jól a dolgok az NB II. 10. fordulójában. Egy szöglet utáni felszabadítást követően Girsik óriási gólt lőtt Gyurjánnak 30 méterről, s ezzel megszerezte a Vasasnak a három pontot. Összességében viszont így sem tudta elmarasztalni csapatát Waltner Róbert.

– Megpróbáltuk minél jobban megnehezíteni a Vasas dolgát, de nagyon erős a kerete, tudott is úgy cserélni. Viszont mindent összevetve egy ikszes mérkőzés volt – fogalmazott a Lőrinc vezetőedzője. – Az tényleg nem kérdés, hogy jobb a Vasas kerete, de szerintem most a szerencsésebb csapat nyert. Nekünk is ott volt az óriási helyzetünk Szolgai lövésénél, olyan pipa kapufa volt, ami kifele jött. Az ezelőtti héten Szabó Alex rúgta meg ellenünk az év gólját, ezt most Girsiknek sikerült űberelnie. Sajnos ilyen passzban vagyunk, hogy ezek az ágyúgolyószerű kapura lövések beakadnak ellenünk.