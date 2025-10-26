október 26., vasárnap

Labdarúgás

14 perce

Hiába a késői gól: vitte a pontokat a PEAC

Puskás Patrik

Vasárnap újabb meglepetéssel zárult a forduló, Nagykozárba utazott a PEAC II. Az egyetemisták remekül kezdtek, s így Gelencsér Bálint révén már a 21. percben előnybe kerültek. Ezt a fordulást követően rögtön képesek is voltak megduplázni, így már hiába jött Szabó 81. percbéli szépítése, az már nem volt elég az egyenlítésre. Ennek következtében jelenleg 4 ponton belül vannak a második és hatodik helyezett csapatok.

Nagykozár KSE–PTE PEAC II 1–2 (0–1)

Nagykozár: János – Szaniszló, Bischoff, Csiszár, Horváth D. – Nagy M., Kiss, Kiss-Tóth, Duraku E., Duraku Z. – Sziládi. Vezetőedző: Schweitzer Norbert.
PEAC II: Meggyes – Kiss, Stang, Juhász, Farkas (Markovics, 78.) – Wittenberger, Feldusz, Tóth (Telbisz, 62.) – Gelencsér B., Németh M., Gelencsér G. (Fülöp Á., 88.) Vezetőedző: Gál Szabolcs.
Gólszerzők: Szabó (81.) ill. Gelencsér B. (21.), Németh (48.)

