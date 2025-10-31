október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Himesházáról az Alianz Aréna hősei mellé – egy legenda születését is láthatta a baranyai rajongó

Címkék#legenda#Aubameyang#Vincent Kompany

Dembélé, Matthäus, Lahm, Schweinsteiger, Nico Kovac és Vincent Kompany is mély benyomást tett Hamberger Ádámra.

Kvanduk Bence
Himesházáról az Alianz Aréna hősei mellé – egy legenda születését is láthatta a baranyai rajongó

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images

Korábban készítettünk Hamberger Ádámmal, a pécsi nyugdíjassal podcastet, aki rendszeresen jár a Bayern München összecsapásaira. Akkor a Bajnokok Ligája ütközetek kerültek a fókuszba, most azonban egy másik kifejezetten különleges mérkőzésről volt szó, ugyanis friss élményekkel kereste fel szerkesztőségünket. Évről évre megtekinti a Der Klassikert, azaz a bajorok Borussia Dortmund elleni rangadóját, s ezzel egybekötve még egy találkozót.

Jó pár éve a Német Kupában látott egy ilyen mérkőzést, amikor még olyan klasszisok alkották a dortmundiak keretét is, mint Aubameyang és Reus, mégis Dembélé látványos gólja maradt meg inkább benne leginkább. Ekkor persze még nem sejthette, hogy egy későbbi aranylabdás első villanásainak lehetett szemtanúja.

A 110. klasszikuson 2022-ben még a korábbi magyar szövetségi kapitány, de mindenekelőtt a német labdarúgás élő legendájának, Lothar Matthäusnak az aláírását is megkaparintotta, majd egy esztendővel később Philipp Lahmtól, Bastian Schweinsteiger­től és Arne Friedrich­től is begyűjtött egyet. Sőt, a magyar sportkommentátor, Monoki Lehel is szignózta a mérkőzés jegyzőkönyvét.

A tavalyi év újabb élményt hozott számára, hiszen ekkor hallhatta a Bayern szurkolóinak új stadionhimnuszát, amelyet a mérkőzések előtt közösen énekelnek. A dal szövegét sikerült beszereznie, s azóta is őrzi ereklyéi között.

Idén aztán ismét különleges pillanatot élhetett át, hiszen rendszeresen a kispadok közelébe kap helyet, s lehetősége volt a vendégek vezetőedzőjével, Niko Kovaccsal is váltani pár szót. A horvát szakember közvetlensége és türelme mély benyomást tett rá: aláírást adott, mosolygott, és minden szurkolónak szánt néhány kedves szót. Emellett megfigyelt egy másik kifejezetten szimpatikus gesztust is, hogy Vincent Kompany minden esetben a találkozó előtt kezet fog az ellenfél minden képviselőjével a pálya mellett. Hallotta azt is, ahogy Nico Schlotterbeck a jövőjét firtató kérdésekre is válaszol.

Végül, de nem utolsó sortban egy újabb legenda születését is láthatta, hiszen a bajorok berobbanó tehetsége, Lennart Karl is ott volt a két találkozón, amelyeket most megtekintett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu