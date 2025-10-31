Himesházáról az Alianz Aréna hősei mellé – egy legenda születését is láthatta a baranyai rajongó

Korábban készítettünk Hamberger Ádámmal, a pécsi nyugdíjassal podcastet, aki rendszeresen jár a Bayern München összecsapásaira. Akkor a Bajnokok Ligája ütközetek kerültek a fókuszba, most azonban egy másik kifejezetten különleges mérkőzésről volt szó, ugyanis friss élményekkel kereste fel szerkesztőségünket. Évről évre megtekinti a Der Klassikert, azaz a bajorok Borussia Dortmund elleni rangadóját, s ezzel egybekötve még egy találkozót.

Jó pár éve a Német Kupában látott egy ilyen mérkőzést, amikor még olyan klasszisok alkották a dortmundiak keretét is, mint Aubameyang és Reus, mégis Dembélé látványos gólja maradt meg inkább benne leginkább. Ekkor persze még nem sejthette, hogy egy későbbi aranylabdás első villanásainak lehetett szemtanúja.

A 110. klasszikuson 2022-ben még a korábbi magyar szövetségi kapitány, de mindenekelőtt a német labdarúgás élő legendájának, Lothar Matthäusnak az aláírását is megkaparintotta, majd egy esztendővel később Philipp Lahmtól, Bastian Schweinsteiger­től és Arne Friedrich­től is begyűjtött egyet. Sőt, a magyar sportkommentátor, Monoki Lehel is szignózta a mérkőzés jegyzőkönyvét.

A tavalyi év újabb élményt hozott számára, hiszen ekkor hallhatta a Bayern szurkolóinak új stadionhimnuszát, amelyet a mérkőzések előtt közösen énekelnek. A dal szövegét sikerült beszereznie, s azóta is őrzi ereklyéi között.

Idén aztán ismét különleges pillanatot élhetett át, hiszen rendszeresen a kispadok közelébe kap helyet, s lehetősége volt a vendégek vezetőedzőjével, Niko Kovaccsal is váltani pár szót. A horvát szakember közvetlensége és türelme mély benyomást tett rá: aláírást adott, mosolygott, és minden szurkolónak szánt néhány kedves szót. Emellett megfigyelt egy másik kifejezetten szimpatikus gesztust is, hogy Vincent Kompany minden esetben a találkozó előtt kezet fog az ellenfél minden képviselőjével a pálya mellett. Hallotta azt is, ahogy Nico Schlotterbeck a jövőjét firtató kérdésekre is válaszol.

Végül, de nem utolsó sortban egy újabb legenda születését is láthatta, hiszen a bajorok berobbanó tehetsége, Lennart Karl is ott volt a két találkozón, amelyeket most megtekintett.