Horváth és Kozics hozta a pontokat a Mislenynek

A Kozármisleny Ajkán bizonyította, hogy a Kispest elleni jó forma nem egyszeri volt. A vezetést egy szögletet követően Horváth Dániel szerezte meg a kék-fehéreknek, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőt Kozics értékesített, így megszerezték a három pontot.

FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB II., 11. forduló.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D., Kozics – Babinszky (Zamostny, 82.), Bakó (Ebot, 70.), Máté Cs. (Lengyel N., 82.) – Jelena (Szalka D., 70.). Vezetőedző: Pinezits Máté.

Gólszerzők: Horváth D. (16.), Kozics B. (47. – büntetőből).