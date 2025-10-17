Nem csak a Kispest, új játékos is érkezik Mislenybe

Lépnie kellett a HR-Rent Kozármislenynek Pupp Zétény sérülését követően, s az MTK Budapest segítségével meg is oldódott a héten játékos problémája. A kooperációs szerződésük értelmében magyar állampolgárságú Ebot Martin csatlakozott a baranyai kék-fehérekhez. A támadóra természetesen még hosszú beilleszkedési folyamat várhat, így nem valószínű, hogy a vasárnapi, Budapest Honvéd elleni rangadón láthatják őt a szurkolók.

Ebot Martin (7) az MTK kék-fehér mezét a HR-Rent Kozármislenyére cseréli

Forrás: mtkbudapest.hu

– Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a csapathoz, az első pillanattól kezdve mindenki nagyon befogadó volt – fogalmazott Martin a klub bejelentésében. – Bízom benne, hogy minél előbb a csapat hasznos tagjává tudok válni, és sikerül majd itt bizonyítanom.

A HR-Rent Kozármislenynek a listavezető ellen kellene feljebb lépnie

A Kispest listavezetőként érkezik Mislenybe, s tudja, valószínűleg győznie kell a sereghajtó ellen, hogy ott maradhasson az élen, hiszen a Vasas csak rosszabb gólkülönbsége miatt van mögötte.

A Szentlőrinc szívességet tehetne a Kispestnek is

Ami az angyalföldieket illeti, ők is baranyai együttessel, a Szentlőrinccel csapnak össze a fővárosban a párhuzamosan zajló találkozón. A Vasas játékerejét senkinek nem kell bemutatni, de a piros-feketék már bizonyították, hogy a legjobb napjaikon bárkivel felveszik a versenyt. A kérdés tehát az, hogy ezúttal Adamcsekék melyik arcukat mutatják, mert egy kifejezetten jó mérkőzést is játszhatnak egy rendkívül erős ellenfél ellen, s akkor a pontszerzés sem lenne csupán álom.

A 10. forduló programja: Karcag–Csákvár (10. 19., 13.00), Kozármisleny–Bp. Honvéd, Vasas–Szentlőrinc, Szeged–BVSC-Zugló, Soroksár–Videoton, Tiszakécske–Ajka (10. 19., 17.00), Békéscsaba–Kecskemét (10. 20., 20.00).