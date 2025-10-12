október 12., vasárnap

Miksa névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Ilyet még nem vitt véghez idén a pécsi csapat

Címkék#MTK II#Czimmerman#PTE PEAC

Hatalmas küzdésről tanúbizonyságot téve nyert a pécsi csapat a labdarúgó NB III Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában.

Puskás Patrik

Óriási szívességet tett a PTE PEAC a PMFC-nek. Az egyetemisták egy elképesztő küzdelemben Szabó és Lengyel találatainak köszönhetően fordítani tudtak a bajnoki negyedik MTK II. csapata ellen, s így négy pontra elléptek kiesőzónától. Ezzel olyat tett a PEAC, ami idén eddig még nem jött össze a srácoknak, második meccsüket nyerték meg zsinórban egymás után.

MTK II.–PTE PEAC 1–2 (1–1)

NB III., Dél-nyugat, 11. forduló. 

MTK: Balázs – Bene (Zubor, 84.), Freyer, Lehoczky, Mikolay (Kákonyi, 77.)  – Nógrádi (Csikós, 67.), Jádi –  László K. (Ebot, 77.), Szűcs, Csucsánszky (László M., 67.) – Molnár. Vezetőedző: Horváth Ádám. 
PEAC: : Varga D. – Than (Kaszás G., 88.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Szabó Z. (Varga, 67.), Ócsai, Győri – Kaszás B., Lengyel Sz. – Pressing (Major, 77.) Vezetőedző: Molnár Gábor.
Gólszerzők: Csucsánszky (12.) ill. Szabó (20.), Lengyel (79.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu