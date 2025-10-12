2 órája
Ilyet még nem vitt véghez idén a pécsi csapat
Hatalmas küzdésről tanúbizonyságot téve nyert a pécsi csapat a labdarúgó NB III Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában.
Óriási szívességet tett a PTE PEAC a PMFC-nek. Az egyetemisták egy elképesztő küzdelemben Szabó és Lengyel találatainak köszönhetően fordítani tudtak a bajnoki negyedik MTK II. csapata ellen, s így négy pontra elléptek kiesőzónától. Ezzel olyat tett a PEAC, ami idén eddig még nem jött össze a srácoknak, második meccsüket nyerték meg zsinórban egymás után.
MTK II.–PTE PEAC 1–2 (1–1)
NB III., Dél-nyugat, 11. forduló.
MTK: Balázs – Bene (Zubor, 84.), Freyer, Lehoczky, Mikolay (Kákonyi, 77.) – Nógrádi (Csikós, 67.), Jádi – László K. (Ebot, 77.), Szűcs, Csucsánszky (László M., 67.) – Molnár. Vezetőedző: Horváth Ádám.
PEAC: : Varga D. – Than (Kaszás G., 88.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Szabó Z. (Varga, 67.), Ócsai, Győri – Kaszás B., Lengyel Sz. – Pressing (Major, 77.) Vezetőedző: Molnár Gábor.
Gólszerzők: Csucsánszky (12.) ill. Szabó (20.), Lengyel (79.)