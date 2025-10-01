Ismét izgalmas helyeket fedezhetnek fel Baranyában

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség ismét túrákat szervez, ahová várják a jelentkezőket. Az első október 4-én szombaton Mecsekjánosiról indul Magyaregregyre. Az útvonal pedig kalandosan Huszár-gödre, Nyíresi-hát, Leány-kő és Vasbánya-völgy állomásokon halad majd át a kitűzött célig. A 25 kilométeres szakaszon 700 méteres szintemelkedésre számíthatnak a jelentkezők. Az indulás 8 óra 25 perckor lesz majd, a mecsekjánosi vasútállomásról.

A második útvonal a Máré csárdától veszi kezdetét és a Vörösfenyő kulcsosházon keresztül a Balincai- és Kata-forrásig tart. Onnan visszafordulva pedig a kiindulópontnál végződik. Ez az útvonal 11 kilóméter hosszú lesz, 201 méteres emelkedéssel. A reggeli start a 7.40-es mekényesi buszjárattal veszi kezdetét.