október 5., vasárnap

Aurél névnap

+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Ismét negyven volt közte: tündökölnek a pécsi lányok

Címkék#NB I#Studer#NKA Universitas Pécs

Ott folytatták a pécsi lányok, ahol abba hagyták szerdán a női kosárlabda NB I küzdelmeiben.

Puskás Patrik

A 3. fordulóban Szigetszentmiklósra látogattak, ahol hasonló tündöklést láthattunk az NKA Universitas Pécs csapatától, amit eddig is az idei szezon során.

Az első két negyedet elképesztően domináns játékkal nyerték meg Zseljko Djokics tanítványai, előbbit 8–29re, utóbbit 12–23-ra. A korai ellépésben sokat számított Olawuyi és Török remek játéka. 

Ezt követően Rátkai is még magasabb fokozatra kapcsolt, aminek az lett az oka, hogy három negyedet követően, már el is dőlt a találkozó. A lezárásra kicsit kiengedtek a lányok, de az már nem változtatott a kimenetelen. Ismét 40 pontos előnnyel nyertek meccset a pécsiek, akik legközelebb szerdán lépnek pályára otthon, a TFSE ellen.

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs 52–92 (8–29, 12–23, 14–23, 18–17)

Női kosárlabda NB I., 3. forduló. 
NKA: Dúl 4, RÁTKAI 19/2, TÖRÖK Á. 18/2, OLAWUYI 18/1, Reisingerová 9. Csere: Josepovits 9, Studer 4, Tóth O. 3/1, Gréts D. 3/1, Hőgye P., Halmágyi 5. Vezetőedző: Zseljko Djokics. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu