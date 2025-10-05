Ismét negyven volt közte: tündökölnek a pécsi lányok

A 3. fordulóban Szigetszentmiklósra látogattak, ahol hasonló tündöklést láthattunk az NKA Universitas Pécs csapatától, amit eddig is az idei szezon során.

Az első két negyedet elképesztően domináns játékkal nyerték meg Zseljko Djokics tanítványai, előbbit 8–29re, utóbbit 12–23-ra. A korai ellépésben sokat számított Olawuyi és Török remek játéka.

Ezt követően Rátkai is még magasabb fokozatra kapcsolt, aminek az lett az oka, hogy három negyedet követően, már el is dőlt a találkozó. A lezárásra kicsit kiengedtek a lányok, de az már nem változtatott a kimenetelen. Ismét 40 pontos előnnyel nyertek meccset a pécsiek, akik legközelebb szerdán lépnek pályára otthon, a TFSE ellen.

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs 52–92 (8–29, 12–23, 14–23, 18–17)

Női kosárlabda NB I., 3. forduló.

NKA: Dúl 4, RÁTKAI 19/2, TÖRÖK Á. 18/2, OLAWUYI 18/1, Reisingerová 9. Csere: Josepovits 9, Studer 4, Tóth O. 3/1, Gréts D. 3/1, Hőgye P., Halmágyi 5. Vezetőedző: Zseljko Djokics.