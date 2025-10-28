október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Sárkányhajó

1 órája

Ismételten címet védtek a pécsi kiválóságok

Címkék#PTE#PEAC#Szegedi Tudományegyetem

Bama.hu

 Nyolc egyetem közül ismét a PTE hozta a legjobb teljesítményt. A 2025-ös Sárkányhajó MEFOB döntőjében idén is a PEAC legénysége diadalmaskodott. Az egyetemisták szeptember 26-án a 200 és 2000 méteres távon is tarolni tudtak, s így méltán hozhatták haza az aranyakat. A rövidebb távon a Széchenyi István Egyetemen és a TF, míg a hosszabbikon a TF és a Szegedi Tudományegyetem csapata fért még fel a dobogóra.

