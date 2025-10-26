október 26., vasárnap

Futsal

Ismét szükség lesz a támogatásra: az Újpest érkezik a bevehetetlen erődbe

Nagyon kemény ellenfél érkezik Pécsre hétfő este 19.00-kor a futsal NB I. 10. fordulójában.

Puskás Patrik

A továbbra is bevehetetlen erődnek számító Lauber Dezső Sportcsarnokba ugyanis a jelenleg bajnoki második Újpest FC érkezik a PEAC vendégségébe.
Az egyetemisták idáig minden pontjukat hazai környezetben szerezték. Élő Tiborék 1–1-et értek el a tavalyi bronzérmes Nyíregyháza ellen, valamint felülmúlták a Haladás (9–0), a Berettyóújfalu (4–1), az MFA (4–3) és az Aramis együttesét is (2–1).

Ebbe a jól működő rendszerbe állítanák be a lilákat is, ami közel sem ígérkezik könnyű feladatnak, mivel riválisuk remek formában van idén. 

A pécsiek mellett szól kiváló védekezésük, mely már sok jó csapatnak megnehezítette a dolgát, továbbá az, hogy eddig hazai környezetben minden alkalommal sikerült feltámadniuk, akár az utolsó pillanatokban is, valaki mindig elő lépett közülük hős szerepbe, mint például Tóth Márk az Aramis ellen.

Annyi biztos, hogy a fiúk mindent meg fognak tenni a pályán, valamint, hogy jó szereplésükhöz sokat adhat közönségük szokásos buzdítása.

 

