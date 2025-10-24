Labdarúgás
25 perce
Izgalmak a tetőfokon: ezek a küzdelmek várnak a megyei csapatokra
Robog tovább az első és a másodosztály is, meccsek sorozata jön. Múlt héten pontokat vesztett a Mohács, ezt most a Harkány ellen javítanák Sőrésék, míg kemény meccset vívhat a Komló és a Villány. A második vonalban a Sasokhoz látogat az Ócsárd, míg Szajkon folytatná hibátlan menetelését a Szederkény.
Baranya vármegyei I. osztály
Október 25. szombat: Komló–Villány (13.00), Mohács–Harkány, Siklós–PVSK, Sellye–Bóly, (14.00)
Október 26. Vasárnap: Nagykozár–PEAC II (14.00)
Baranya Vármegyei II. osztály
Október 25. szombat: Misinai Sasok–Ócsárd (10.00), Kétújfalu–Himesháza (14.00)
Október 26. vasárnap: Boda–Pécsvárad, Lánycsók–Véménd, Somberek–Beremend, Szajk–Szederkény (14.00)
