Olyan helyen akart ismét játszani a baranyai kedvenc, ahol a szavaknak súlya van

Hogyan érzi magát ismét Kozármislenyben? – tettük fel a kérdést Jelena Richárdnak, a HR-Rent Kozármisleny csatárának.

Jelena Richárd magasra emelkedne a HR-Rent Kozármislennyel

Fotó: Löffler Péter

Az elmúlt négy-öt évemet értékelhetjük jónak. Várdán az NB I.-ben lőttem gólokat, utána a külföldi szereplésem alatt is ment a játék, jöttek a gólok. Az elmúlt szezonom, Tatabányán viszont nem volt sikeres sem egyéni, sem csapat szinten. Utána mindenképp olyan helyre akartam jönni, ahol a szavaknak súlya van. Amit az edző és a szakmai stáb mond, az úgy is van. Itt tényleg az van, amit ígért Feleki Attila, Pinezits Máté, Magyar Márk. Az embert úgy kezelik, mint egy futballistát, bíznak benne. Nem az van, hogy az első hiba, az első rossz meccs után félrerakják, beskatulyázzák. Jó visszatérni egy ilyen közegbe, ahol ismernek. Jól érzem magam az első perctől fogva.

Mi változott a távozása óta?

Nehéz összevetni a kettőt. Akkor az NB III.-ban szerepelt a csapat, most egy osztállyal feljebb. Akkor a játékosoknak két fronton kellett helytállniuk, a labdarúgásban és a munkájukban. A körülmények körülbelül ugyanazok, de most épülnek az új edzőpályák, ezáltal a csapat sokkal többet érhet el, mivel profin tudunk majd készülni. Turi Tomi talán az egyetlen, aki már akkor is itt játszott, de most erősebb a gárda.

Miben változott meg a kisvárdai és csíkszeredai időszak alatt?

Megtapasztaltam, milyen amikor sok nemzetiség van egy öltözőben, illetve azt, miben más, amikor az NB I.-ben vagy külföldön játszik az ember. Ezekben a bajnokságokban ráérez arra a játékos, mit kell a pályán másképp csinálnia, hogy kell egy adott ellenfél ellen kifutni a pályára, megtudja, milyen mentálisan egy éles meccs akár a kiesés ellen harcol, vagy éppen a feljutásért. Személy szerint nyugodtabb lettem és motiváltabb. Fiatalon, 21 évesen még volt egy-két mérkőzésen drukk bennem, talán izgultam is meccsek előtt. Ez mára átment abba, hogy motivál ez a hangulat, és így mindig a legtöbbet nyújthatom.

Van mérkőzés előtti babonája?

Konkrét nincsen. Annyi, hogy a meccsnapon a felkelés pillanatától teljesen a meccsre fókuszálok. A bemelegítés előtt már egy órával nyújtok, hengerezek, próbálom magam olyan szintre hozni, hogyha elmaradna a melegítés, akkor is kész legyek a kezdő sípszóra odaállni.

Jelena Richárd: célok, példakép

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tett-e fogadalmat az idény előtt, s habár ilyen nem történt, azt elmondta, mindig egyre feljebb akar jutni csapatszinten, s úgy érzi, ez a csapat az első ötbe is odaérhet. Ennél biztos, hogy feljebb a helye a tabellán. Emellett egyénileg legalább 6-8 gólt és gólpasszt szeretne összehozni az évben, de minél több, annál jobb.