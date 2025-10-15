október 15., szerda

Asztalitenisz

39 perce

Jöhetnek az ukránok: a pécsi lányok tovább léptek az Eb-n

Bama.hu
Jöhetnek az ukránok: a pécsi lányok tovább léptek az Eb-n

Forrás: asztaliteniszezz.hu

A magyar női asztalitenisz-válogatott bejutott az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkörben legyőzte Bulgáriát, és így Európa legjobb tizenhat csapata között folytathatja a szereplést. 

A válogatottban két pécsi játékos, a PTE-PEAC színeiben versenyző Nagy Judit és Nagy Rebeka is asztalhoz állt, akik fontos pontokat szereztek a továbbjutáshoz. A bolgárok elleni 3:1-es győzelem során Póta Georgina, a sportág magyar ikonja, két sima győzelmet aratott Hristova és Yovkova ellen, míg Nagy Rebeka szoros, ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott Georgieva felett. Nagy Judit ezúttal alulmaradt Yovkovával szemben.

A folytatásban a magyar lányok az eddig hibátlan Ukrajna ellen lépnek asztalhoz a nyolcaddöntőben.

Ugyan a bombaerős lengyelek elleni találkozón 0:3-as vereséget szenvedtek, ám a PTE-PEAC játékosainak küzdőszelleme és Póta Georgina tapasztalata bizakodásra ad okot a folytatásban.

