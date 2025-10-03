október 3., péntek

Kézilabda

3 órája

Jön a két pontnélküli csatája

Bama.hu
Fotó: Löffler Péter

Hosszú, 520 kilométeres túrára indul a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata a hétvégén, hiszen az NB I. 4. fordulójában a Kisvárda otthonában kell pályára lépnie szombaton 18 órakor.

A két együttes számára ez egy kiemelten fontos találkozó lehet, hiszen még egyik sem szerzett pontot a szezonban, igaz, a vendéglátó legutóbbi két meccsén a két óriással, a Ferencvárossal és a Győrrel játszott. Egyedül a váci egygólos veresége miatt lehet hiányérzete, ezzel szemben a Misleny a olyan csapatoktól kapott ki, amelyek csak ellene nyertek eddig az idényben. A NEKA, a Szombathely, valamint a Mosonmagyaróvárral szemben maradt alul.

