Kézilabda
3 órája
Jön a két pontnélküli csatája
Fotó: Löffler Péter
Hosszú, 520 kilométeres túrára indul a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata a hétvégén, hiszen az NB I. 4. fordulójában a Kisvárda otthonában kell pályára lépnie szombaton 18 órakor.
A két együttes számára ez egy kiemelten fontos találkozó lehet, hiszen még egyik sem szerzett pontot a szezonban, igaz, a vendéglátó legutóbbi két meccsén a két óriással, a Ferencvárossal és a Győrrel játszott. Egyedül a váci egygólos veresége miatt lehet hiányérzete, ezzel szemben a Misleny a olyan csapatoktól kapott ki, amelyek csak ellene nyertek eddig az idényben. A NEKA, a Szombathely, valamint a Mosonmagyaróvárral szemben maradt alul.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre