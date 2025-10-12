Jött, gólt szerzett, kiállították: vitték a pontokat a vendégek

Vasárnap folytatódtak tovább az izgalmak Baranya vármegyei I. osztály, a 7. fordulóban, Harkányba utazott a Villány TC együttese.

A két kék mezes együttes parázs találkozót játszott egymással, s hol egyik, hol a másik vezetett. Wiesner 80. percben szerzett góljára ugyanakkor már nem tudott válaszolni a hazai gárda, így a Villány vihette haza mindárom pontot, a meccs hősének kiállítását követően is.

Gyógyfürdő Harkány–Villány TC 2–3 (1–1)

Harkány: Szabó B. – Mozsgai, Csernyánszky, Kelemen, Fischer – Körmendi, Tar A., Szabó Zs. (Fésüs, 14.) – Tavali (Hajdu, 76.), Molnár (Nemes, 84.), Gergics (Prekpaljaj, 84.). Vezetőedző: Szabó Zsolt.

Villány: Bedő – Koronics, Nagy, Blum (Romvári, 85.), Ulakity M. – Lehota, Ulakity B. (Sandó, 80.), Sztojka – Wiesner, Óbert, Illés. Vezetőedző: Péter Norbert.

Gólszerzők: Tar (36. – büntetőből), Fésüs (65.) ill. Lehota (25.), Sztojka (73.), Wiesner (80.)

Kiállítva: Wiesner (93.)