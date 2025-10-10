október 10., péntek

Labdarúgás

3 órája

Karnyújtásnyira lehetne a dobogó a PMFC-nek

PMFC Stadion

Sokszor felesleges számolgatni a pontokat, de most talán érdemes, mivel ha jól alakulnak a dolgok hétvégén, karnyújtásnyira kerülhet a dobogótól a PMFC csapata, a labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában.

Puskás Patrik

A szomszéd vármegyei Szekszárd érkezik ugyanis a PMFC Stadionba, hogy szembe nézzen Orbán Kolosékkal. Noha csak 2 pont választja el egymástól a riválisokat, ha hazai környezetben győzelmet tudna aratni a piros-fekete mezes alakulat, feljöhetne akár az ötödik helyre is.

Utóbbiban szerepet játszhatna a PEAC együttese is, amely az MTK II.-vel nézhet farkasszemet Budapesten. Ha Molnár Gábor legénysége pontot, vagy pontokat tudna elcsenni a kék mezesek elől, akkor beérné őket pontokban a PMFC. Onnan már látó távolságon belül lehetne a Nagykanizsa, FTC II., Kaposvár hármas, akik jelenleg az első 3 helyen tanyáznak. A majosi döntetlent követően pedig lélektanilag löketet adhatna a pécsieknek egy újabb győzelem.

Ugyanez elmondható a PEAC-ra is, akik noha legutóbb felülmúlták a Dombóvárt, még elbírnának néhány plusz pontot. Az MTK II. erős gárda, de még van idejük bizonyítaniuk az egyetemistáknak is idén, hogy több van bennük, mint amit a tabellán elfoglalt pozíciójuk mutat jelenleg. 

