Labdarúgás
4 órája
Katasztrofális vereséget szenvedett a válogatott a PMFC tehetségével
Forrás: mlsz.hu
Botrányosan gyenge teljesítménnyel 7–1-es vereséget szenvedett az U17-es magyar válogatott Csehországgal szemen, s így rosszabb gólaránya miatt nem jutott tovább az Európa-bajnoki selejtezős csoportjából Észak-Macedóniával szemben. A PMFC tehetsége, Gyánó Marcell 4–0-nál léphetett pályára a 63. percben, ekkor már nem állak továbbjutásra a mieink.
