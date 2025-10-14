Katasztrofális vereséget szenvedett a válogatott a PMFC tehetségével

Botrányosan gyenge teljesítménnyel 7–1-es vereséget szenvedett az U17-es magyar válogatott Csehországgal szemen, s így rosszabb gólaránya miatt nem jutott tovább az Európa-bajnoki selejtezős csoportjából Észak-Macedóniával szemben. A PMFC tehetsége, Gyánó Marcell 4–0-nál léphetett pályára a 63. percben, ekkor már nem állak továbbjutásra a mieink.