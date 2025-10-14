október 14., kedd

Labdarúgás

31 perce

Katasztrofális vereséget szenvedett a válogatott a PMFC tehetségével

Címkék#PMFC#Gyánó Marcell#Észak-Macedónia

Katasztrofális vereséget szenvedett a válogatott a PMFC tehetségével

Forrás: mlsz.hu

Botrányosan gyenge teljesítménnyel 7–1-es vereséget szenvedett az U17-es magyar válogatott Csehországgal szemen, s így rosszabb gólaránya miatt nem jutott tovább az Európa-bajnoki selejtezős csoportjából Észak-Macedóniával szemben. A PMFC tehetsége, Gyánó Marcell 3–0-nál léphetett pályára a 63. percben, ekkor még továbbjutásra álltak a mieink.

