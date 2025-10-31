Kemény lejtőn kellene megfordulnia az NKA-nak

Négy mérkőzést vesztett el zsinórban az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata az NB I. sikeres nyitányát követően, azonban most szombaton 18 órakor sem valószínű, hogy megtöri ezt a negatív szériát. Az egyetlen veretlen együttes, a Szolnoki Olajbányász látogat majd az NKA Arénába az újabb győzelem reményében. A két gárda eredményei közti különbség is jól támasztja alá, hogy a papírforma a vendégek győzelme. Persze az elmúlt években láttuk Durmóéktól, hogy képesek átírni az esélyeket, azonban eddig idén valami nem akar összeállni. Ezt mutatja a Kecskemét elleni vereség is, amin Bojan Szalatics szerint többé kevésbé már a legjobbját nyújtotta a csapat.