Labdarúgás

3 órája

Kemény sorozat előtt áll a PMFC

Kvanduk Bence
Kemény sorozat előtt áll a PMFC

Fotó: Löffler Péter

Joggal reménykedhetnek abban a PTE-PEAC szurkolói, hogy az együttes a labdarúgó NB III. 10. fordulójában második győzelmét is megünnepelheti. Az egyetemiekhez a sereghajtó Dombóvár érkezik vasárnap 13 órára, amely még nem tudott meccset nyerni az idényben. Pressingéktől elvárható, hogy egy olyan együttes hálóját bevegyék, amely 9 találkozó alatt 31 gólt kapott.

Eközben a PMFC-nek a Kaposvár elleni fontos sikert követően a közvetlenül mögötte álló, 7. helyezett Majos otthonában kellene újabb három ponttal gazdagítania gyűjteményét. A piros-feketék akár a dobogó közelébe is érhetnének egy győzelemmel, hiszen a 21 pontos, 3. helyezett Rákóczi a 19 pontos Dunaújvárossal találkozik majd a fordulóban. Lélektanilag is fontos lenne, ha a Pécs zsinórban harmadik sikerét is behúzná a Szekszárd, az MTK II., a Dunaújváros és a Ferencváros II. elleni összecsapások előtt, hiszen ebben a sorozatban a jelenlegi 4., 5. és 2. helyezett is benne van.

