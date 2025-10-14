Keményen odacsaptak a pécsiek: négy bajnoki övet is bezsebeltek hárman

A BJJ Pécs ismét remekelt a Budapesten megrendezett grappling magyar bajnokságon, ahonnan a klub versenyzői négy bajnoki címet és egy ezüstérmet szereztek a rendkívül nívós mezőnyben.

A mindössze 19 éves Halász Klára első helyet szerzett a felnőttek noGI kategóriájában. A rutinos Veres Tamás a veteránok között duplázott, GI és noGI versenyszámban egyaránt a dobogó tetejére állhatott. Orsós Imre a felnőttek mezőnyében GI-ben második, noGI-ben pedig első lett. A pécsi klub ezzel tovább erősítette hírnevét, hiszen évek óta a hazai grappling és BJJ versenyek meghatározó szereplői közé tartozik.

Rádi Richárd, Krizsán Kristóf, Dolmán Csongor és Orsós Imre edzők elégedettek lehettek a teljesítménnyel.