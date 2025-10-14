október 14., kedd

Helén névnap

15°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Grappling

1 órája

Keményen odacsaptak a pécsiek: négy bajnoki övet is bezsebeltek hárman

Címkék#BJJ Pécs#Dolmán Csongor#Krizsán Kristóf

Bama.hu
Keményen odacsaptak a pécsiek: négy bajnoki övet is bezsebeltek hárman

Forrás: BJJ Pécs - Facebook

A BJJ Pécs ismét remekelt a Budapesten megrendezett grappling magyar bajnokságon, ahonnan a klub versenyzői négy bajnoki címet és egy ezüstérmet szereztek a rendkívül nívós mezőnyben.

A mindössze 19 éves Halász Klára első helyet szerzett a felnőttek noGI kategóriájában. A rutinos Veres Tamás a veteránok között duplázott, GI és noGI versenyszámban egyaránt a dobogó tetejére állhatott. Orsós Imre a felnőttek mezőnyében GI-ben második, noGI-ben pedig első lett. A pécsi klub ezzel tovább erősítette hírnevét, hiszen évek óta a hazai grappling és BJJ versenyek meghatározó szereplői közé tartozik.

Rádi Richárd, Krizsán Kristóf, Dolmán Csongor és Orsós Imre edzők elégedettek lehettek a teljesítménnyel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu