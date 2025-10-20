Nincs kegyelem: Kenderesinek komoly tartozást kell rendeznie az eltiltás mellett – VIDEÓ

Elutasította a Svájci Legfelsőbb Bíróság Kenderesi Tamás fellebbezését, így jogerősen érvényben marad a doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása és a HUNADO felé fennálló tartozása, aminek pontos összegét nem lehet tudni, de a bírósági döntés alapján jelentős összegről van szó. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője az SzPress hírszolgálatnak felelevenítette, hogy az ügy minden jogi fórumot bejárt, három döntőbíróság is nekik adott igazat, ezzel megerősítve a doppingvétség tényét. Ez az első magyar precedens, ahol a sportoló biológiai útlevele szolgált bizonyítékként: a PSN Zrt. sportolójának hematológiai adataiban kimutatható eltérések igazolták a szabálysértést, amit az úszó és ügyvédje minden fórumon igyekezett cáfolni.

Kenderesi Tamás nem tudta bizonyítani igazát, érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása

Forrás: MW