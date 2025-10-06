Két gólos előnynél úgy tűnt már nem lesz meglepetés, majd borult minden

Sokáig úgy festett, hogy két gólos előnyről behúzza meccsét a Szentlőrinc, de egy kiállítás után már nem bírták a nyomást és összeomlott a piros-fekete mezes alakulat. Walter Róbert vezetőedző most elégedett volt tanítványai lelkesedésével, de úgy gondolja, hogy hazai környezetben, három rúgott gól után nem szabadna elbukni egy mérkőzést.

– Elég fájó ez a vereség, megtettünk mindent a győzelem érdekében, közel is jártuk hozzá. Azt gondolom a kiállítás döntően befolyásolt a mérkőzést. Védekezésre kényszerültünk egy feljutásra esélyes csapat ellen, ők pedig megfordították a mérkőzést. Az ellenfélnek összejött minden, nekünk pedig voltak egyéni hibáink, például a második és harmadik gólnál. Elkerülhető lett volna, de nem tudom elmarasztalni a fiúkat. Ment mindenki, csinálta a feladatát, de egy csapat amelyik tud hazai pályán három gólt lőni, annak nem szabadna kikapni, de dolgozunk ezután is. – fogalmazott Waltner Róbert vezetőedző.