Két komlói is utazhat a válogatottba

Nagy az öröm a Carbonex-Komló háza táján, mivel két játékosuk is behívót kapott a válogatottba. Kékesi Szabolcs a magyar serdülő válogatott balatonboglári kiválasztó edzésén vehet részt. A másik kézis Abdeljalil Zennadi, aki Algír Kézilabda Szövetségtől kapta meghívóját. A komló beállósára számít nemzeti csapata október 26 és november 2 között, mivel a 2026 januári ruandai Afrikai Nemzetek Bajnokságára készülnek.