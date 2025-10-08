Kézilabda
1 órája
Két komlói is utazhat a válogatottba
Nagy az öröm a Carbonex-Komló háza táján, mivel két játékosuk is behívót kapott a válogatottba. Kékesi Szabolcs a magyar serdülő válogatott balatonboglári kiválasztó edzésén vehet részt. A másik kézis Abdeljalil Zennadi, aki Algír Kézilabda Szövetségtől kapta meghívóját. A komló beállósára számít nemzeti csapata október 26 és november 2 között, mivel a 2026 januári ruandai Afrikai Nemzetek Bajnokságára készülnek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre