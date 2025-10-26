október 26., vasárnap

Labdarúgás

33 perce

Kétgólos hátrányból állt fel a Lőrinc a végén emberhátrányban

Címkék#NB II#Szentlőrinc#labdarúgás

A labdarúgó NB II. 11. fordulójában hamar hátrányba került a Szentlőrinc, sőt, kettővel is ment a Békéscsaba, de végül annak ellenére is Baranyában maradt egy pont, hogy Adamcseket kiállította a játékvezető.

Kvanduk Bence

Nem csak a szemerkélő eső hűtötte le a kedélyeket Szentlőrincen, a Békéscsaba már a 10. percben vezetést szerzett a piros-feketék ellen. Egy tizenegyes gyanús helyzetet követő kontra végén Kóródi vette be a hazai kaput, amivel megadta a meccs alaphangját.

Nagy Richárdék emberhátrányban is hajtottak tovább, egy pont lett a Szentlőrinc jutalma
Nagy Richárdék emberhátrányban is hajtottak tovább, egy pont lett a Szentlőrinc jutalma

Fotó: Löffler Péter
Fotó: Löffler Péter

A folytatásban mindkét együttes sokat tett a gólszerzésért, de az utolsó passzok nem ültek egy jó darabig. A 44. percben azonban egy visszagurított labdát a tizenhatos előterében remekül talált el Zsolnai, s egy védőn irányt változtatva a hazai hálóba került.

A kétgólos hátrány sem törte meg a lőrincieket, s a kezdőrúgásból gyors támadást vezetve, még a szünet előtt szépítettek. Egy balról érkező labdát Nyári vett át az ötös környékén, majd ballal a bal alsóba lőtte azt.

A fordulást követően a Békéscsaba érezhetően már csak annyit szeretett volna, hogy véget érjen a meccs, s csak egy-egy támadása ígért gólt, akkor azonban Poórék takarítottak. Ugyanakkor a hazaiak akcióiban sem volt meg az átütő erő egészen addig, amíg meg nem fogyatkoztak. Adamcsek a játékvezetőre üvöltött rá, mert nem siettetett egy vendég bedobást, amiért azonnal pirosat kapott. Ez viszont csak feltüzelte csapattársait, s Ambach egy távoli fejessel megszerezte az egyenlítő gólt a 86. percben.

Az egalizálás után a Lőrinc vérszemet kapott, de akármennyire próbálkozott, a győztes találat már nem jött össze.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2)

Labdarúgó NB II., 11. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán,  Máyer Gábor)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 89.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 89.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerzők: Nyári (45.), Ambach (86.), ill. Kóródi (10.), Zsolnai (44.).
Kiállítva: Adamcsek (82.).

