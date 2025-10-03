október 3., péntek

Labdarúgás

3 órája

Komoly erőpróba vár a listavezetőre

Címkék#Himesháza#PTE PEAC III#Szederkényi SE#Véménd KSE

Puskás Patrik

Továbbra is három csapat 100 százalékos a Baranya vármegyei II. osztály küzdelmeiben, az egyikre nagy csata várhat hétvégén. A negyedik fordulót Pécsváradon indítják, ahová a Szajk érkezik, egy alsóházi összecsapásra.

Vasárnap jön az igazi meccsdömping. Az Ócsárd nagyon kemény ellenféllel, a tavalyi bajnok Véménddel nézhet farkasszemet. Ha a hazaiak tényleg aranyéremre pályáznak, akkor fontos lehet számukra ez a győzelem. A hibátlan csapatok közül a Szederkény a Kétújfalu, míg a Beremend a Misinai Sasok ellen gyűjtené tovább pontjait. A vasárnapi napon továbbá rendeznek Himesháza–Lánycsók, valamint PEAC III–Boda Diana meccset is a legváltozatosabb osztályban.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY 

Október 4., Szombat: Pécsváradi Spartacus SE–Szajki SE (16.00).

Október 5., Vasárnap:  Ócsárd SE–Véménd KSE, Himesházi KSE–Közműépker Lánycsók SE, PTE PEAC III.–Boda Diana, Szederkényi SE–Kétújfalui SE (15.00), Beremendi Építők–Misinai Sasok (16.00).

