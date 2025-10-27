Kompakt és stabil csapat volt a Misleny

A HR-Rent Kozármisleny Horváth Dániel és Kozics góljaival 2–0-ra nyert Ajkán a labdarúgó NB II. 11. fordulójában, így érthető volt a kék-fehérek mesterének elégedettsége is.

– A Honvéd mérkőzés után, mentálisan és fizikálisan arra kellett figyelni, hogy a hullámot amit felkorbácsoltunk, annak a tetején tudjunk maradni, ami egyben nehézséget is okozott, mert egy más típusú csapattal találkoztunk, mint az előző héten – fogalmazott Pinezits Máté, a Misleny trénere. – A mérkőzés elején ért meglepetés is minket, egy más felállási formával találkoztunk, mint amire számítottunk. Az első 15 percben volt lehetősége az ellenfelünknek, utána viszont egy összeszedett kiegyensúlyozott, kompakt, labdával és labda nélkül is stabil csapatot láttam a pályán.