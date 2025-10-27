október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

24 perce

Kompakt és stabil csapat volt a Misleny

Címkék#NB II#Pinezits Máté#HR-Rent Kozármisleny

Bama.hu
Kompakt és stabil csapat volt a Misleny

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A HR-Rent Kozármisleny Horváth Dániel és Kozics góljaival 2–0-ra nyert Ajkán a labdarúgó NB II. 11. fordulójában, így érthető volt a kék-fehérek mesterének elégedettsége is.

– A Honvéd mérkőzés után, mentálisan és fizikálisan arra kellett figyelni, hogy a hullámot amit felkorbácsoltunk, annak a tetején tudjunk maradni, ami egyben nehézséget is okozott, mert egy más típusú csapattal találkoztunk, mint az előző héten – fogalmazott Pinezits Máté, a Misleny trénere. – A mérkőzés elején ért meglepetés is minket, egy más felállási formával találkoztunk, mint amire számítottunk. Az első 15 percben volt lehetősége az ellenfelünknek, utána viszont egy összeszedett kiegyensúlyozott, kompakt, labdával és labda nélkül is stabil csapatot láttam a pályán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu