Kötél idegek kellettek a végjátékhoz: pécsi siker a forduló rangadóján

Óriási csatát vívott Komjádon a PVSK vízilabda csapata. Lajkóék remekül kezdetek, de a hazaiak vissza jöttek a mérkőzésbe az OB I/B 6. fordulójában. 

Jöhettek ezt követően a hosszabbításban a büntető dobások, amit a pécsiek idegei bírtak jobban, s így 18–16-ra nyertek, ezzel újabb fontos győzelmet arattak. A nagy skalp következtében élen maradtak a Vasút pólósai, s onnan várhatják a jövő heti mérkőzésüket.

YBL WPC–PVSK-Mecsek Füszért 16–18 (1–5, 6–3, 3–4, 4–2, 2–4)

PVSK gólszerzők: Mészáros 4, Aranyi 2, Sipos 2, Holl 2, Cseh 2, Kókai 2, Lajkó 2, Volhofer 1, Matesz 1, 

